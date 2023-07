Gojković na Evropskom kupu u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parabiciklista Danilo Gojković nastupiće sjutra na Evropskom kupu u slovačkom Puhovu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

On će se takmičiti u drumskom parabiciklizmu, u kategoriji C1.

Voziće trku na hronometar, dugu 15 kilometara.

Gojković je kazao da će pružiti svoj maksimum i da se nada dobrom rezultatu.

“Ne znam mnogo detalja, ali prema prvim informacijama staza za hronometar nije mnogo zahtjevna. Spreman sam da pružim svoj maksimum i nadam se dobrom rezultatu”, rekao je Gojković.

Nastup Gojkovića u Puhovu finansira se po programu Paraolimpijskog komitetas za 2023. godinu koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS