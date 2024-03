Furtuli 13. mjesto u Leiriji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Danijel Furtula na 13. mjestu završio je nastup na Evropskom zimskom kupu bacača u portugalskoj Leiriji.

Do tog plasmana u bacanju diska došao je hicem od 55,18 metara.

Furtula u grupi A imao deseti rezultat, ukupno 13. u generalnom plasmanu.

U bacanju diska za odličja borilo se 23 atletičara iz 21 države.

“Definitivno, najgore takmičenje na kojem sam učestvovao do sada, pet puta mijenjana je satnica takmičenja koje je kasnilo više od četiri i po sata zbog jake kiše i nevremena koje je pogodilo Leriju. Krug za bacanje bio je klizav i prekriven vodom”, rekao je Furtula.

On je naglasio da niko od učesnika takmičenja nije ostvario planirane rezultate.

“Dobro je jedino,sto se nijesam povrijedio u nenormalnim uslovima za održavanje takmičenja”, rekao je Furtula.

