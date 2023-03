Furtula i Đurović na Evropskom bacačkom kupu u Leiri

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičari Danijel Furtula i Tomaš Đurović nastupiće na Evropskom bacačkom kupu, koji će za vikend biti održan u portugalskoj Leiri, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Furtula će nastupiti u bacanju diska, dok će se Đurović takmičiti u bacanju kugle.

Navodi se da će u Leiri nastupiti najbolji evropski bacači u konkurenciji seniora i mlađih seniora u bacanju kugle, diska, kladiva i koplja.

Furtula će na bacalište 11. marta, a Đurović dan kasnije.

