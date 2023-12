Favoriti opravdali ulogu favorita

Podgorica, (MINA) – Favoriti za trofej na Evropskom prvenstvu u Podgorici, Litvanija i Ukrajina u muškoj, odnosno Turska i Izrael u ženskoj konkurenciji, opravdali su ulogu favorita i plasirali se u polufinale.

Litvanija, koja je u četvrtfinalnom meču, u četvrtfinalnom meču eliminisala je Finsku 12:2 i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu šampionata.

Ukrajina je nastup u polufinalu izborila je pobjedom protiv Grčke 11:3.

Litvanija će u polufinalu, u 18 sati i 30 minuta, igrati sa Turskom, koja je slavila protiv Velike Britanije 13:3.

Rival Ukrajine u borbi za treće uzastopno finale, u 17 sati, biće Izrael, koji je iznenadio Njemačku 8:6.

U ženskom dijelu turnira u polufinalu igraće Izrael i Velika Britanija (14), odnosno Turska i Grčka (15.30).

Izrael je eliminisao Njemačku 11:4, Tzrska je bila bolja od Francuske 11:1, Velika Britanija je bila bolja od Finske 7:1, a Grčka od Ukrajine 6:1.

Sjutra su na programu i dueli za plasman od petog do osmog mjesta, kao i meč za deveto mjesto između Crne Gore i Belgije (20).

