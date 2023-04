Duel Mornar Barskog zlata i Teoda završen neriješeno

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i Teoda igrali su večeras u Baru neriješeno 92:92, u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Prve A crnogorske lige.

Najefikasniji kod domaćih bio je Gregor Glas sa 21 poenom, a dvocifren učinak su imali i Vujačić (19), Vranješ (16), Antonio Vranković i Marko Pecarski (po 14).

U timu Dušana Dubljevića najbolji su bili Bakić (20), Kusovac (18) i Nikola Pavlović (17).

Revanš u Tivtu biće odigran u petak u 21 sat.

Pobjednik će u polufinalu igrati sa SC Derbijem.

U drugom četvrtfinalnom paru, Sutjeska sjutra u 21 sat dočekuje Podgoricu.

Revanš u Bemaks areni je dva dana kasnije (19 sati).

Boljeg iz tog duela u polufinalu čeka Budućnost Voli.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS