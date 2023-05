Druga liga rezultati – Mladost novi prvoligaš

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su u podgoričkom naselju Stari aerodrom ekipu Igala 2:1 i zahvaljujući porazu Berana nakon 34. kola obezbijedili su prvo mjesto i plasman u Meridianbet Prvu crnogorsku ligu.

Lider Druge crnogorske lige do 16. pobjede ove sezone došao je golovima Željka Krstovića u 39. iz jedanaesterca i Kenana Orahovca u 56. minutu.

Jedini pogodak za Igalo postigao je Boško Guzina u 72. minutu.

Berane je u Kotoru poraženo od Bokelja 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Igor Vukčević u 23. minutu.

Minimalnu pobjedu slavio je i Grbalj, koji je u podgoričkom naselju Zlatica savladao Kom 1:0.

Jedini pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Žarko Vilotijević u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Bez pobjednika završen je duel Podgorice i Zete, koji su na DG areni igrali 1:1.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Otrant-Olimpika.

