Druga liga rezultati – Bokelj i dalje na čelu, slavili i Igalo i Otrant-Olimpik

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja sa nova tri boda zadržali su čelnu poziciju na tabeli, a važne pobjede u šestom kolu Druge crnogorske lige ostvarili su Igalo i Otrant-Olimpik.

Bokelj je u Kotoru savladao Berane 3:2 i zabilježio četvrti trijumf ove sezone.

Kotorski tim, koji je jedini bez poraza ove sezone, do pobjede vodili su Fatih Muković u 11, Igor Poček u 43. i Vladan Kordić u 82. minutu.

Oba gola za Berane postigao je Aoi Asano u 18. i 53. minutu.

Igalo je pred svojim navijačima pobijedilo Grbalj 2:1 i četvrtom pobjedom ostalo u trci za vrh tabele.

Poveo je domaćin golom Andrije Vujičića u 46. minutu.

Izjednačio je Milan Damjanović u 73, a sva tri boda domačinu donio je Stefan Vico, iz jedanaesterca u 81. minutu.

Otrant Olimpik je na Zlatici savladao Kom 1:0 i upisao treći trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Odlučujući pogodak postigao je Anđelo Rudović u 41. minutu.

Trijumf je mogao biti i ubjedljiviji da je Miloš Krkotić realizovalo jedanaesterac u 70. minutu.

U gostima slavila je i ekipa Podgorice, koja je u Danilovgradu savladala Iskru 1:0.

Gol, vrijedan tri boda, postigao je Petar Prelević u 73. minutu.

Minimalan trijumf, drugi ove sezone, zabilježio je i Lovćen, koji je pogotkom Benjamina Kacića u 36. minutu, savladao na Starom aerodromu ekipu Internacionala 1:0.

Bokelj je, nakon šestog kola, vodeći na tabeli sa 14 bodova.

Igalo je drugo sa 12, Otrant-Olimpik osvojio je 11, a Podgorica osam bodova.

Po bod manje imaju Kom i Lovćen.

