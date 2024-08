Drobnjak produžio ugovor sa SC Derbijem

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaški reprezentativac Igor Drobnjak potpisao je novi ugovor sa SC Derbijem, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Drobnjak je prethodne sezone u crveno bijelom dresu bilježio prosječno 7,1 poen i 1,8 asistencija.

“Najbolju sezonu u karijeri proveo je upravo u našem klubu, gdje je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje ABA druge lige i time doprinio da Glavni grad Crne Gore ima dva predstavnika u ABA ligi”, saopšteno je iz SC Derbija.

Drobnjak je rođen 2000. godine u Podgorici, visok je 188 centimetara, a igra na pozicijama pleja i beka.

Sa Studentima je prethodne sezone ispisao istoriju osvojivši Super Kup ABA lige i Kup Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS