Đoković u osmini finala Australijan opena

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije.

On je danas u Melburnu pobijedio 25. tenisera svijeta, Čeha Tomaša Mahača, 3:0 (6:1, 6:4 i 6:4).

Do pobjede i osmine finala, sedmi teniser svijeta došao je nakon dva sata i 22 minuta.

Đoković će u osmini finala igrati protiv 29. tenisera svijeta Čeha Jiržija Lehečke.

On je ranije danas slavio protiv Francuza Benžamena Bonzija 3:0 (6:2, 6:3 i 6:3).

