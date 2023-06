Denver osvojio titulu, Jokić MVP finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera novi su šampioni NBA lige.

Denver je jutros pred svojim navijalima, u petom meču finala plej-ofa, savladao Majami 94:89 i sa 4:1 u seriji prvi put u klupskoj istoriji osvojio šampionski prsten.

Do istorijskog uspjeha Denver je predvodio Nikola Jokić sa 28 poena, 16 skokova i četiri asistencije.

Momak iz Sombora proglašen je za najkorisnijeg igrača finala.

U pobjedničkom timu istakli su se i Majkl Porter Džunior sa 16 i Džamal Mari sa 14 poena.

U ekipi sa Floride, koja je skoro 30 minuta bila u vođstvu, najefikasniji je bio Džimi Batler sa 21 poenom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS