Dedivanović popravila lični rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačica Iskra Dedivanović prvog takmičarskog dana mitinga Svjetske serije u Linjanu osvojila je u trci na 100 metara prsno 44. mjesto sa novim ličnim rekordom.

Trku je isplivala za dva minuta, deset sekundi i 62 stotinke.

To je za deset stotinki bolji rezultat od njenog dosadašnjeg rezultata.

Dedivanović, najmlađa učesnica trke, nastupila je u kategoriji S9, u spojenih kategorijama, u apsolutnoj konkurenciji.

Na 100 metara slobodno završila je na 69. mjestu sa rezultatom minut, 44 sekunde i pet stotinki.

Dedivanović će sjutra plivati 50 metara prsno (9.33) i slobodno (12.05).

U bazen će i paraolimpijac Ilija Tadić u disciplini 50 metara slobodno, u kategoriji S9 (11.16).

Debitant Nikola Đukić u Linjanu nije prošao klasifikacione preglede.

Linjano je okupio više od 400 plivača iz 44 države svijeta.

Nastup crnogorskih plivača u Linjanu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

