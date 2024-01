Danska slavila protiv Švedske, poraz Slovenije

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske pobijedili su večeras u Hamburgu selekciju Švedske 28:27 (17:15), u utakmici druge grupe glavne faze Evropskog prvenstva.

Danska je tom pobjedom obezbijedila jedno od prva dva mjesta u grupi i polufinale.

Do pobjede u duelu neporaženih timova dansku selekciju vodio je Matijas Gicel sa deset golova uz samo jedan promašaj.

Na drugoj strani istakao se Hampus Vane sa devet pogodaka.

U trci za polufinale je i Portugal, koji je slavio u duelu sa selekcijom Slovenije 33:30.

Važne bodove osvojila je i Norveška, koja je bila bolja od Holandije 35:32.

