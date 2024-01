Danska i Francuska u finalu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Francuske, zvanični svjetski i evropski prvaci, igraće u finalu Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Danska je večeras u Kelnu, u polufinalnom meču, savladala Njemačku 29:26 i poslije deset godina izborila evropsko finale.

Šampionski trofej osvojila je 2008. i 2012, dok je 2014. godina izgubila finale od Francuske.

Francuska je nastup u finalu izborila pobjedom protiv Švedske, nakon produžetka, 34:30.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 27:27.

Francuska, koja je na poluvremenu vodila 17:11, produžetak je izborila golom Prandija iz deveterca nakon isteka regularnog toka.

Francuska će igrati za četvrtu titulu, nakon što je

prvak Evrope bila 2006, 2010. i 2014. godine.

Finalni i meč za treće mjesto na programu su u nedjelju.

