Dabanović sudi duel Estonije i Austrije

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, delegiran je za dijeljenje pravde utakmice između Estonije i Austrije, u sedmom kolu F grupe kvalifikacija, odluičio je Sudijski komitet Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Duel Estonije i Austrije biće odigran večeras na Le Kok stadionu u Talinu.

Dabanoviću će asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, ulogu četvrtog sudije obavljaće Miloš Savović, dok će VAR sudije biti Mario Zebec i Dario Bel iz Hrvatske.

Učinak sudijskog tima ocjenjivaće Mihael Argiru, posmatrač suđenja koji dolazi sa Kipra.

