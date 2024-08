Crvena zvezda sa Barselonom, Interom i Milanom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde u novoj sezoni Lige šampiona igraće u grupi sa Barselonom, Interom, Benfikom, Milanom, Jang Bojsom, PSV-om, Štutgartom i Monakom, odlučeno je danas žrijebom u Monte Karlu.

Rivali zagrebaćkog Dinama biće Bajern, Borusija, Arsenal, Milan, Seltik, Salcburg, Monako i Slovan Bratislava.

Pari Sen Žermen igraće sa Sitijem, Bajernom, Atletikom, PSV-om, Salcburgom, Đironom i Šutgartom, a Liverpul protiv Reala, Lajpciga, Bajera, Milana, Lila, PSV-a, Bolonje i Đirone.

Liga šampiona počinje 17. septembra, a raspored mečeva biće poznat u subotu.

