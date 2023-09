Crnogorskim karatistima 19 medalja drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti drugog takmičarskog dana Prvenstva malih zemalja Evrope u Luksemburgu osvojili su 19 medalja – sedam zlatnih, tri srebrne i devet bronzanih.

Sa po dva zlatna odličja drugi takmičarski dan obilježili su Jovana Stojanović (do 68) i Nemanja Jovović (preko 84), koji su trijumfovali u konkurenciji mlađih seniora i seniora.

Jovović ima i srebro u konkurenciji mlađih seniora – open.

Zlatni su bili i kataši, junior Lazar Sekulić i senior Vladimir Mijač i juniorka Mariam Zahrane, u kategoriji preko 66 kilograma.

Srebrne medalje, osim Jovovića, osvojili su

seniorka Vasilisa Bujić (do 68) i junior Mihailo Gojaković (preko 76).

Bronzani su bili kataši junior Aleksa Janjić i mlađi seniori Mila Marković, Nikola Milić i Rijad Mandić i borbaši juniori Lazar Đurčević (do 68), Đorđe Durutović (do 76) i Vaso Abramović (preko 76) i seniori Lazar Jovović (do 75) i Danica Radovanović (do 55).

Crna Gora nakon drugog takmičarskog dana zauzima treće mjesto u generalnom plasmanu sa 36 medalja – 10 zlatnih, sedam srebrnih i 19 bronzanih.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana, na programu je ekipno takmičenje u katama i borbama.

