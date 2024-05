Crnogorskim džudistima još tri medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti osvojili su još tri medalje drugog takmičarskog dana juniorskog Evropskog kupa u Rijeci.

Bronzanim odličjima okitili su se Stevan Nikčević (do 90), Andrija Martinović (do 100) i Stefan Kovinić (preko 100).

Bronzana je juče bila Andrijana Šutović (do 70).

Nikčević je u meču za treće mjesto pobijedio Francuza Keziju Havera.

Do pobjedničkog postolja, Martinović je stigao pobjedom protiv Italijana Samjuela Grosa.

Kovinić je u meču za treće mjesto slavio protiv Stena Oldenhofa iz Holandije.

Bez medalje završio je Petar Pajović (do 81).

Evropski kup u Rijeci okupio je 253 takmičara iz 19 država.

