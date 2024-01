Crnogorski vaterpolisti počinju pripreme za SP, Gojković objavio spisak

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Vladimir Gojković, objavio je danas spisak igrača koji će početi pripreme za Svjetsko prvenstvo, koje će od 5. do 17. februara biti odigrno u Dohi.

Gojković računa na 19 igrača. Na spisku su: Petar Tešanović, Dejan Lazović, Darko Đurović, Draško Brguljan, Stefan Vidović, Vlado Popadić, Vladan Spaić, Kanstantin Averka, Aleksa Ukropina, Dušan Banićević, Đuro Radović, Dušan Matković, Aljoša Mačić, Martin Gardašević, Miroslav Perković, Vuk Drašković, Vasilije Radović, Jovan Vujović i Marko Mršić.

Vaterpolisti će prvi dio priprema odraditi u Trebinju, od 22. do 27. januara, nakon čega će se preseliti u Bukurešt, odakle će 2. februara otputovati u Dohu.

Crna Gora će na šampionatu svijeta, na kojem će se dijeliti posljednje četiri vize za Olimpijske igre u Parizu, igrati u grupi C sa Srbijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanom.

Prvi rival crnogorskim vaterpolistima, 5. februara, biće selekcija SAD, dva dana kasnije sastaće se sa Srbijom, dok je za 9. februar zakazan duel sa Japanom.

U četvrtfinale plasiraće se pobjednici četiri grupe, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije razigravati za plasman među osam najboljih.

