Crnogorski vaterpolisti bolji od Francuske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Herceg Novom, u prijateljskom meču, selekciju Francuske 15:13.

Crnogorskoj selekciji, koja je dobila i prvi međusobni duel 12:8, bila je to generalna proba uoči Svjetskog prvenstva koje će od 16. do 29. jula biti odigrano u Fukuoki.

Crna Gora je, nakon startnog vođstva rivala od 2:0, preokrenula rezultat i do kraja nijednom nije bila u zaostatku, a više puta je imala dva gola prednosti.

U posljednjem periodu stekla je i prednost od tri gola (12:9) i činilo se riješila pitanje pobjednika.

Francuska je iskoristila propuste u odbrani i serijom od 3:0 došli do izjednačenja.

U finišu je proradio Aleksa Ukropina sa dva gola, da bi Vasilije Radović pogodio za 15:13 minut i po prije kraja i konačno prelomio meč.

Radović i Ukropina upisali su po tri gola, koliko i Vuk Drašković, po dva su postigli Jovan Vujović i Bogdan Đurđić, po jedan Miroslav Perković i Kanstantin Averka.

Crnogorske vaterpoliste čeka put u japanski Kašivazaki, gdje će trenirati sve do puta u Fukuoku na prvenstvo svijeta.

Crna Gora će u grupi na SP igrati sa Španijom, Srbijom i Južnom Afrikom.

Pobjednik grupe ide direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani u razigravanje za prolaz među osam najboljih.

