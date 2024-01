Crnogorski rukometaši slavili protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Minhenu sa Srbijom 30:29, u utakmici trećeg kola C grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Odlučujući pogodak, za prvi trijumf na šampionatu, uz zvuk sirene postigao je Nemanja Grbović.

Crnogorski rukometaši tom pobjedom osigurali su mjesto u prvom šeširu pred žrijeb za baraž za Svjetsko prvenstvo.

Izabranici selektora selektora Vlada Šole nadigrali su večeras rivala, konstantno bili u vođstvu, koje je na početku meča iznosilo i četiri gola (4:0 i 9:5).

Vodila je i 23:20 u 49. minutu, kao i 28:26 u u 57. minutu.

Srbija, koja je samo jeednom vodila, u samom finišu poravnala je na 29:29, a Crnoj Gori ostalo je svega šest sekundi, što je bilo dovoljno za gol i pobjedu.

Crnogorska selekcija od 34. minuta ostala je bez golmana Nebojše Simića.

Najefikasniji je bio Branko Vujović sa osam, Miloš Vujović je postigao sedam, a gol manje Vuko Borozan.

U selekciji Srbije najbolji je bio Lazar Kukić sa sedam pogodaka.

U drugom meču C grupe, u 20 sati i 15 minuta, rivali će biti Mađarska i Island.

