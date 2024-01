Crnogorski rukometaši poraženi i od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Slovenije 37:32, u utakmici drugog kola pripremnog turnira Kroacija kup u Poreču.

Crnogorski rukometaši turnir su završili sa dva poraza, nakon što su juče izgubili od Hrvatske 29:25.

Crna Gora je i u drugom meču nastupila u nekompletnom sastavu, jer zbog povreda koje nijesu ozbiljnije prirode, poštedu su dobili kapiten Mirko Radović i njegov prezimenjak – Luka, pa je na desno krilo morao bek Risto Vujačić.

Ponovo je selektor Vlado Šola dao priliku svim igračima, u nastavku i golmanu Nikoli Matoviću, a Slovenija put ka pobjedi trasirala je na početku drugog poluvremena.

Prethodno je Crna Gora u prvih 30 minuta u nekoliko navrata imala prednost.

Vodila je 5:3 u sedmom, a posljednji put izjednačila je u 17. minutu (8:8).

Slovenija je u finišu prvog poluvremena došla do prednosti, koju je 42. minutu uvećala na osam golova (29:21) i ostatak meča lišila rezultatske neizvjesnosti

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Vuko Borozan sa sedam, dok je Božo Anđelić meč završio sa četiri gola.

Golman Nebojša Simić upisao je osam odbrana u prvom poluvremenu, a Nikola Matović sedam u nastavku.

Izabranicima selektora Vlada Šole duel sa Slovenijom bio je generalna proba za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Reprezentacija 10. januara putuje u Minhen, gdje će igrati utakmice u grupi C od 12. do 16. januara.

Rivali za dva mjesta koja vode u glavnu rundu su Mađarska, Island i Srbija.

