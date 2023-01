Crnogorski rukometaši neriješeno sa Katarom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Dohi, u pripremnom meču, sa Katarom neriješeno 23:23.

Izabranici selektora Zorana Roganovića su, nakon poraza u prvom međusobnom duelu (30:28), vodili u najvećem dijelu revanš , ali je utakmica na kraju završena remijem.

Sjajan je bio Miloš Vujović sa 11 golova, Branko Vujović je postigao tri, a Stevan Vujović i Risto Vujačić po dva.

U strijelce su se upisali i Radojica Čepić, Vasko Ševaljević, Miloš Božović, Mirko Radović i Božo Anđelić.

Golman Nebojša Simić je meč završio sa 14 odbrana.

Utakmice u Kataru igrane su u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Švedskoj i Poljskoj.

Nacionalni tim nastavlja pripreme u Dohi, odakle 10. januara putuje za Krakov, gdje će dva dana kasnije protiv Španije odigrati premijerni meč na Svjetskom prvenstvu.

Rivali u grupi su još Iran i Čile, a plasman u glavnu rundu izboriće tri prvoplasirane selekcije.

