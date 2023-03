Crnogorski predstavnici zaustavljeni u grupi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predstavnici nastup na Evropskom tekbol turu u Podgorici završili su u grupi, u prvom krugu takmičenja.

Nastupilo je deset crnogorskih “tekera”,

Šampion Crne Gore u sinlgu Željko Janković ostvario je dvije pobjede i u duelu za prvo mjesto izgubio je od Mađara Hegeduša.

Na identičan takmičenje je završio i Balša Bogićević, koji je poslije dva trijumfa izgubio duel od Mađara Ćabija.

Najprijatnije iznenađenje bio je Veljko Ljumović, koji je sa 14 godina slavio protiv Rumuna Dumitrua, ali je poražen u meču za prvo mjesto od Portugalca Brita.

U grupi zaustavljeni su i Marko Žarković i Andrija Jovanović, ali je nastup u singlu za njih bio samo zagrijavanja za dubl.

Žarković je kazao da je super igrati kod kuće, navodeći da je i odgovornost veća, kada te gledaju tvoji navijači.

“Sigurno da je to lijepo iskustvo. Veliki je broj kvalitetnih igrača, organizacija je na vrhunskom nivou. Meni je primaran nastup u dublu, međutim zadovoljan sam kako sam odigrao i singl,” kazao je Žarković.

Dominirali su mađarski takmičari i osvojili prvo mjesto u deset od 16 grupa.

Soma Čeri je do prvog mjesta stigao pobjedom nad sunarodnikom Gergom Vargom uz veliku borbu u tri seta.

“Ne volim da igram singl, više sam koncentrisan na dubl konkurenciju, međutim i ovo je način da napredujem. Takmičenja Evropskog tura uvijek su sjajna, tako je i ovdje. Bili smo u Madridu nedavno i ovdje je jednako dobro. Teško se kvalifikovati za Evropske igre, jer u Mađarskoj velika konkurencija. Nadam se da ću u dublu ovdje stići do završnice i boriti se za medalju,” kazao je Čeri.

Jedan od najboljih igrača planete Martin Čerekje, osmi na planeti, ističe da je osnov napretka vježbanje.

“Crna Gora je prelijepa zemlja, a i organizacija je vrlo dobra. Turnir je na izuzetno visokom nivou, to se vidi i po igračima koji nastupaju, sudijama. Vidio sam puno crnogorskih igrača i utisak mi je da uvijek podižu nivo igre,” rekao je Čerekje.

On je naglasio da je za dodatan napredak potrebno mnogo vježbe.

“Posebno kod servisa, to su sati i sati vježbe da bi lopta uvijek bila na istom mjestu i nogom da date dosta snage”, rekao je Čerekje.

On se nada da će Evropske igre, na kojima će tekbol debitovati, biti prava prezentacija sporta.

“Ove godine je mnogo kvalitetnih turnira na kom učestvuje veliki broj igrača. Tekbol raste vrlo brzo, recimo ovdje učestvuju igrači iz preko 30 zemalja. Evropske igre su šansa da pokažemo svima šta je tekbol. To je naša šansa da pokažemo i kvalitet igre. Nadam se da će u bliskoj budućnosti svi znati šta je tekbol”, rekao je Čerekje.

Sjutrašnji program u Voco dvorani počeće u devet sati, a na programu biće mečevi u dubl konkurenciji.

