Crnogorski odbojkaši preokretom do pobjede

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška rerpezentacija Crne Gore pobijedila je Izrael 3:2 (21:25, 17:25, 25:21, 25:19 i 16:14), u prvom kontrlonom meču u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši izgubili su prva dva seta, a veliki preokret kreirali su mlađi igrači.

Oni su odigrali posljednja tri seta i na spektakularan način preokrenuli zaostatak od 13:10 u odlučujućem dijelu igre.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Jovan Delić sa 13, dok su po devet poena osvojili Ivan Zvicer, Marko Bojić i Bojan Strugar.

Poen manje dodao je kapiten Vojin Ćaćić.

Kod Izraela najbolji Ido David sa 22 poena.

Crna Gora i Izrael u utorak odigraće novi prijateljski meč, u 18 sati i 15 minuta.

Crnogorsku reprezentaciju, osim mečeva sa Izraelom, očekuje i generalna proba sa selekcijom Japana pred polazak za Skoplje.

U planu su bili i prijateljski mečevi sa Kamerunom, koji su otkazani zbog problema Kamerunaca sa dobijanjem viza.

Crna Gora za glavni grad Sjeverne Makedonije putuje 29. avgusta, a u grupi C Eurovoleja igraće sa selekcijama Holandije, Sjeverne Makedonije, Danske, Češke i Poljske.

Po četiri najbolje reprezentacije plasiraće se u osminu finala, a C grupa ukršta se sa grupom A u kojoj su prvak Evrope Italija i Srbija, Njemačka, Belgija, Estonija i Švajcarska.

