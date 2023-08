Crnogorski odbojkaši poraženi od Holandije

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva.

Crnogorski odbojkaši izgubili su danas u Skoplju, u C grupi, od Holandije 3:0 (25:19, 25:18 i 25:22).

Holandija je do startnog trijumfa došla nakon sat i 18 minuta igre.

U drugom meču te grupe, u 20 sati, sastaće se Poljska i Češka.

U C grupi slavila je juče i Sjeverna Makedonija protiv Danske 3:1.

Crnu Goru, nakon dana pauze, očekuju tri utakmice u tri dana – 2. septembra protiv Sjeverne Makedonije, 3. septembra protiv Danske (17h) i Češke (4. septembra).

Posljednji meč u grupi odigraće 6. septembra protiv selekcije Poljske, vicešampiona svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS