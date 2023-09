Crnogorski košarkaši 17. na FIBA rang listi

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore zauzima 17. mjesto na septembarskoj rang listi Svjetske košarkaške federacije (FIBA), objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

To je za dva mjesta bolji plasman u odnosu na prethodnu rang listu.

Crna Gora je napredak na rang listi zaslužila dobrim rezultatima na Mundobasketu, na kojem je nastup završila na 11. mjestu.

Računajući samo evropske reprezentacije, crnogorska selekcija je na 11. mjestu rang liste.

