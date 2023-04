Crnogorski karatisti na turniru u Prištini

Podgorica, (MINA) – Priština će sjutra biti domaćin velikog međunarodnog turnira, na kojem će nastupiti pet crnogorskih karatista.

Crnogorski karate predstavljaće Nikola Malović, Emre Saljiu, Ksenija Rajović, Vasilisa Bujić i Milena Jovanović.

Organizator turnira predvidio je borbe samo u open kategoriji, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Najavljeno je učešće brojnih osvajača medalja sa šampionata Evrope i svijeta, kao i Olimpijskih igara u Tokiju.

Pobjedniku turnira pripašće 2.000 EUR, poraženi u finalu dobiće polovinu od toga, dok je osvajaču bronzane medalje namijenjeno 500 EUR.

Turnir će biti održan u Emerald hotelu, a počeće u deset sati.

