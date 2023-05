Crnogorski karatisti na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Tunis će od petka do nedjelje biti domaćin 29. Mediteranskog prvenstva u karateu, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore.

Crnogorski karate predstavljaće osam takmičara – po četiri u katama i borbama.

U katama nastupiće seniori Biserka Radulović,

Vladimir Mijač i Rijad Mandić i kadet Saša Petrić, a u borbama juniori Balša Vojinović (do 55) i Lazar Đurčević (do 68) i kadeti Vuk Škatarić (do 57) i Simon Simonović (preko 70).

Predvodiće ih selektori Tijana Popović u katama i Slađan Mikuliću borbama.

U crnogorskoj delegaciji je i direktor reprezentacije Miodrag Radunović.

Šampionat u Tunisu okupio je 447 takmičara iz 19 država, koji će se nadmetati u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, u katama i borbama.

