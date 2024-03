Crnogorski fudbaleri bolji od Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Antaliji, u prijateljskom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Stevan Jovetić u 45. minutu

Nekoliko minuta ranije u prilici je bio i Igor Vujačić, ali je njegov udarac glavom završio preko gola.

U prvom poluvremenu Driton Camaj je, nakon dodavanja Stevana Jovetića, plasirao loptu, ali je šutirao je pored gola.

Najbolju priliku za makedonsku selekciju imao je Eljif Elmas u 12. minutu, ali je odlično reagovao crnogorski golman Matija Šarkić.

U prvom dijelu vrijedan pažnje bio je i šut Enisa Bardija.

Crnogorski fudbaleri su u četvrtak, u debiju novog selektora Roberta Prosinečkog, savladali Bjelorusiju 2:0.

Crnogorska selekcija u junu odmjeriće snage sa Belgijom u gostima i Gruzijom u Podgorici i ti dueli biće posljednje provjere pred septembarski start B Lige nacija.

Crna Gora na otvaranju gostuje Islandu 6. septembra, tri dana kasnije pod Goricom dočekuje Vels.

