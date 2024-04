Crnogorske stonoteniske nade na ETTU turniru za mlade u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stoni tenis na turniru Evropske stonoteniske asocijacije (ETTU) za mlade igrače u Sarajevu predstavljaće osam reprezentativaca, saopšteno je iz Stonotensikog saveza.

Navodi se da pravo nastupa imaju stotonoteniseri

do 13 i do 15 godina.

U konkrenciji stonotenisera do 13 godina boje Crne Gore braniće Milan Vučetić, Đorđe Mitrić, Kalina Božović i Lara Franeta.

U nešto starijoj konkurenciji takmičiće se Matija Mališić, Andrija Rašović, Anastasija Vujović i Nikolina Maksimović.

Crnogorska reprezentacija, koju predvode selektorka Dijana Zonjić i trener Saša Vuletić, otputovala je danas, dok je sjutra na programu prvi takmičarski dan.

Turnir u Sarajevu traje do 3. maja.

