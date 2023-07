Crnogorske rukometašice u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Češku 29:25 i kolo prije kraja takmičenja po grupama obezbijedila plasman u četvrtinale EVropskog prvenstva i Rumuniji.

To je drugo trijumf izabranica trenera Igora Markovića, nakon što su na startu slavile protiv Sjeverne Makedonije.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jelena Vukčević sa osam, dok je Naša Kuzmanović meč zavrfšila sa šest golova.

U češkoj selekciji istakla se Ana Kubalkova sa pet pogodaka.

Subota je slobodan dan za crnogorsku selekciju, a u nedjelju u posljednjem kolu grupne sastaće se sa Danskom.

