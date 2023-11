Crnogorske rukometašice sjutra protiv Konga

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Novigradu protiv Konga, u drugom kolu pripremnog turnira za Svjetsko prvenstvo u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

Utakmica će početi u 18 sati.

Kongo je danas na startu turnira poražen od domaćina, selekcije Hrvatske, 33:23 (16:9).

Duel sa Hrvatskom planiran je za ponedjeljak u Poreču.

Crnogorskim rukometašicama mečevi sa Kongom i Hrvatskom predstavljaju posljednji test za šampionat svijeta, koji počinje 30. novembra.

Rivali crnogorskoj selekciji u grupi biće Kamerun, Paragvaj i Mađarska.

