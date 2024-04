Crnogorske košarkašice u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Crnogorske košarkašice učestvovaće u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, saopšteno je iz Svjetske košarkaške federacije (FIBA).

Izvršni odbor FIBA odobrio je proširenje sistema takmičenja za žene, pa će na narednom prvenstu svijeta igrati 32 reprezentacije, četiri više nego do sada.

Ukupno 16 reprezentacija učestvovaće na dva turnira, od kojih osam timova ide u Meksiko Siti, a osam u Kigali.

Potencijalni rivali iz Afrike su Senegal, Mali, Ruanda i Mozambik, kada je Amerika u pitanju na turnirima će igrati Brazil, Meksiko, Venecuela i Argentina, a iz zone Azija/Okeanija igraće Novi Zeland, Koreja, Filipini i Liban.

Pored crnogorske selekcije iz Evrope će u pretkvalifikacijama svoju šansu tražiti Mađarska, Češka i Velika Britanija.

Turniri će biti odigrani u Meksiku i Ruandi od 19. do 25. avgusta ove godine.

Svaki turnir će se sastojati od grupne faze (dvije grupe po četiri tima), nakon čega će uslijediti polufinale i finale.

Svaka grupa će imati četiri tima sa četiri različita kontinenta.

Dva najbolja tima iz svake grupe će se kvalifikovati za polufinale, dok će se pobjednik svakog turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Na kvalifikacionim turnirima za Mundobasket učestvovaće 24 tima, sa pobjednicima

pretkvalifikacionih turnira u Meksiku i Ruandi i još 22 tima određena rezultatima na

FIBA ženskim kontinentalnim takmičenjima u 2025. godini.

Svjetsko prvenstvo na programu je od 4. do 13. septembra 2026. godine u Berlinu.

