Crnogorske košarkašice pobijedile Češku i izborile opstanak

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Viljnusu selekciju Češke 78:69, u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu u Litvaniji.

Crnogorske košarkašice tom pobjedom obezbijedile su opstanak u A diviziji.

Do pobjede došle su zahvaljujući odličnoj igri u posljednjoj četvrtini, koju su dobile 28:14.

Utakmica je riješena 23 sekundi prije kraja, kada su Čehinje sa minusom od četiri poena (72:68) napravile faul.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Marija Leković sa 30, Jelena Bulajić je ubacila 15, dok su sa po devet poena meč završile Marija Baošić i Nikolina Ilić.

Crna Gora će šampionat nastaviti razigravanjem za plasman od 9. do 12. mjesta, a prvi naredni rival biće Finska.

