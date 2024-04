Crnogorske fudbalerke ubjedljive protiv Andore

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Andore 6:1, na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogrsku selekciju do pobjede vodile su Slađana Bulatović u 27. i trećem minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca, Jasna Đoković u 37, Medina

Dešić 51. i 61. i Helena Božić u 74. minutu.

Jedini pogodak za Andoru postigla je Tereza Armegol u 41. minutu.

Crnogorsku selekciju u aprilskom ciklusu kvalifikacja očekuje i duel protiv Farskih Ostrva, u utorak u Podgorici.

