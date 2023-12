Crna Gora za sedmo mjesto na SP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mejsto na Svjetskom prvenstvu.

Crnogorske rukometašice poražene su večeras u Herningu, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta, od Holandije 28:25.

Izabranice selektorke Bojane Popović odigrale su dobar meč, u prvom poluvremenu imale su dva puta prednost od pet golova (9:4 i 10:5), dok je u 23. minutu bilo 13:10.

Do poluvremana Holandija je uspjela da preokrene rezultat i dođe do vođstva koje je, osim u par navrata, zadržala do kraja.

Holandiju su do pobjede vodile Angela Maleštajn sa osam i Dione Houšir sa sedam golova.

U reprezentaciji Crne Gore najefikasnija je bila Dijana Mugoša sa šest, Tatjana Brnović postigla je pet, a gol manje Nina Bulatović.

Crna Gora će za sedmo mjesto, u nedjelju u 13 sati, igrati sa Češkom, koja je u razigravanju izgubila od Njemačke 32:26.

Za plasman u finale danas će igrati Danska i Norveška (17,30), odnosno Francuska i Švedska (20).

