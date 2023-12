Crna Gora u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Do plasmana među osam najboljih došla je zahvaljujući pobjedi Mađarske protiv Hrvatske 23:23.

Crna Gora će večeras u Geteborgu igrati sa Švedskom za prvo mjesto u grupi.

Mađarska je pobjedom osigurala kvalifikacije za Olimpijske igre.

Hrvatska je šest minuta i 10 sekundi prije kraja vodila 22:18, ali su Mađarice napravile spektakularnu seriju 5:0 za veliki preokret i pobjedu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS