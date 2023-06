Crna Gora sa deset sportista na Igrama u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Evropske igre, multisportsko takmičenje koje će biti održane treći put, svečano će biti otvorene 21. juna, svečanom ceremonijom na stadionu Henrik Rejman u Krakovu.

Više od 6.,5 hiljada sportista, okupiće se u Donjoj Poljskoj (Malopolska), vojvodstvu čije je središte Krakov, grad od preko 700 hiljada stanovnika.

Takmičiće se u 29 sportova, od kojih u deset imaju posebnu vrijednost – olimpijsku vizu za Pariz 2024. godine.

Crnogorsku delegaciju čini deset predstavnika.

Takmičiće se tekvondisti Zinedin Bećović (do 68, 24. jun) i Anđela Berišaj (do 73, 26. jun), karatista Vladimir Mijač (22. jun), strijelci Nevena Šaranović (vazdušni pištolj 10 metara – 22. jun) i Anđela Miličković (vazdušni pištolj 10 metara – 22. jun), bokseri Bojana Gojković (do 54, 23. jun), Petar Marčić (do 80, 24. jun) i Stefan Savković (do 71, 25. jun) i Marko Žarković (singl – 29. jun i dubl sa Andrijom Jovanovićem (1. jul).

U okviru Evropskih igara atletska reprezentacija sjutra počinje nastup na Evropskom prvenstvu treće grupe.

Takmičenja se održavaju na stadionu Silesija.

