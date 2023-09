Crna Gora sa 57 karatista u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Luksemburg će od petka do nedjelje biti domaćin Prvenstva malih zemalja Evrope u karateu, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Karate saveza.

Najavljeno je učešće karatista iz devet država, a osim crnogorskih i luksemburških, nastupiće i predstavnici Kipra, San Marina, Andore, Malte, Lihtenstajna, Islanda i Monaka.

Crnogorski karate predstavljaće 57 boraca, koji će se za medalje boriti u konkurenciji takmičara do 14 godina, kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora, u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.

Predvodiće ih selektori Almir Cecunjanin i Dejan Ivanović.

U delegaciji Karate saveza biće i direktor reprezentacije Miodrag Radunović i sekretar Veljko Brnović.

Radunović obavlja funkciju i člana sudijske komisije Prvenstva malih zemalja Evrope, dok je Brnović sportski direktor takmičenja.

Prvenstvo malih zemalja Evrope u Luksemburgu okupiće 337 karatista, raspoređenih kroz 552 prijave, koji će se takmičiti u ukupno 74 kategorije,

Prvog takmičarskog dana na tatami će takmičari do 14 godina i kadeti, u katama i borbama pojedinačno.

