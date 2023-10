Crna Gora pobijedila Liban

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Libana.

Izabranici seletora Miodraga Radulovića poveli su efektnim pogotkom debitanta Edvina Kuča u 16. minutu.

Isti igrač bio je strijelac i drugog pogotka, tri minuta kasnije, nakon asistencije Dritona Camaja.

Na 2:1 smanjio je Karim Darvič, ali je Milutin Smajić u 69. minutu povisio na 3:1 i činilo se tada riješio sve dileme.

Liban je do kraja uspio da smanji na 3:2, golom Alija Tniča u 80. minutu, nakon greške golmana Danijela Petkovića.

Crnogorskim fudbalerima duel sa Libanom u sklopu je priprema za gostovanje Srbiji, 17. oktobra, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS