Usvojena Rezolucija o Srebrenici

Njujork, (MINA) – Rezolucija o genocidu u Srebrenici dobila je podršku na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, za Rezoluciju su glasala 84 predstavnika, protiv je bilo 19, dok je bilo 68 suzdržanih glasova.

Crna Gora je podržala usvajanje Rezolucije.

Predstavnica Njemačke u UN-u, Antje Lendertse, tokom predstavljanja teksta, rekla da je cilj Rezolucije sjećanje na žrtve i da nije upućena protiv bilo koga.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Rezolucija neće doprinijeti pomirenju u Bosni i Hercegovini i regionu i da će otvoriti pandorinu kutiju “i suočićete se s desetinama ovakvih rezolucija”.

