Ni današnji protest nije prijavljen, građani da doprinesu očuvanju reda i mira

Podgorica, (MINA) – Svaki vid okupljanja i protesta kojim se ugrožavaju osnovna prava i slobode drugih građana, predstavlja kršenje zakona i Ustava, upozorili su iz Uprave policije povodom poziva na blokadu gradova i saobraćajnica, upućenih putem pojedinih medija i društvenih mreža.

Učesnici jučerašnjeg protesta u Podgorici, koji je organizovan zbog najave izvršne vlasti da će Crna Gora u Ujedinjenim nacijama (UN) podržati Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, najavili su da će se i danas u 16 sati, kad počinje zasijedanje Generalne skupštine UN, ponovo okupiti ispred zgrade Vlade.

Iz Uprave policije su kazali da ni današnji protest nije prijavljen i da se organizuje suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i priredbama, i pozvali građane da ponašanjem i postupcima doprinesu očuvanju stabilnog reda i mira.

Iz policije su kazali da su, putem društvenih mreža i medija, pojedinci i predstavnici pojedinih nevladinih organizacija i udruženja za danas, sa početkom u 16 sati, najavlili neprijavljeno javno okupljanje ispred Vlade.

„Imajući u vidu da je riječ o protestu i pozivu na okupljanje koji se organizuje suprotno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, pozivamo građane da svojim ponašanjem i postupcima doprinesu očuvanju stabilnog reda i mira“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, putem pojedinih medija i društvenih mreža, takođe su upućeni pozivi da građani nezadovoljstvo narednih dana iskažu blokadom gradova i saobraćajnica, uključujući i okupljanje “postavljanjem šatora” ispred Skupštine.

Iz policije su, povodom tih poziva, podsjetili da svaki vid okupljanja i protesta, kojim se ugrožavaju osnovna prava i slobode drugih građana, predstavlja kršenje zakona i Ustava.

„Uprava policije će se, u odnosu na takve eventualne događaje, ali i pojedince koji pozivaju na takav vid protesta, odnijeti u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenima“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će preduzeti sve zakonom propisane mjere i aktivnosti, kako bi se spriječilo vršenje krivičnih djela i prekršaja i obezbjedio stabilan javni red i lična i imovinska sigurnost svih građana u Crnoj Gori.

