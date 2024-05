Rezolucija o Srebrenici nije upućena protiv bilo koga

Njujork, (MINA) – Cilj Rezolucije o Srebrenici je sjećanje na žrtve i nije upućena protiv bilo koga, kazala je na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) predstavnica Njemačke u UN-u, Antje Lendertse.

Generalna skupština UN-a glasaće danas o Rezoluciji kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sJećanja na genocid u Srebrenici i osuđuju negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Lendertse je na početku sjednice predstavila tekst Rezolucije.

Ona je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, naglasila da je prije gotovo 30 godina više od osam hiljada ljudi sistematski pogubljeno u Srebrenici, a sve je počelo 11. jula 1995. i trajalo nekoliko dana.

“Ni činjenica da je to bila zaštićena zona UN nije spriječila zločin. Ovaj čin genocida doveo je do tragične smrti žrtava i neviđene patnje za preživjele”, kazala je Leendertse.

Cilj Rezolucije je, kako je rekla, sjećanje na žrtve, ali i preživjele koji žive sa ožiljcima.

“O ovoj Rezoluciji se šire lažni navodi. Ona nije upućena protiv bilo koga. Nije ni protiv Srbije, vrijednog člana ove organizacije. Upućena je samo na počinioce genocida”, kazala je njemačka predstavnica u UN.

Ona je rekla da je Crna Gora uputila i amandmane na Rezoluciju, kojim je naglašeno da je odgovornost inidvidualizovna i ne može biti usmjerana protiv bilo koje zajednici.

“Time se borimo protiv pogrešnih tumačenja. Treba jačati pomirenje, kako u sadašnjosti, tako i budućnosti”, kazala je Leendertse.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je zemlje članice UN-a da ne podrže Rezoluciju o Srebrenici.

“Zašto se usvaja rezolucija kad govorimo o pojedinačnoj pravnoj odgovosti. To je već urađeno putem optužnica, presuda i svi koji su bili optuženi su osuđeni. Nema pojednačnih imena iu rezoluciji, sve je o svemu, ali uopšteno”, kazao je Vučić.

On je rekao da taj dokument neće doprinijeti pomirenju u Bosni i Hercegovini (BiH) i regionu.

“Ona će otvoriti pandorinu kutiju i suočićete se s desetinama ovakvih rezolucija. Kako ćete objasniti da je ovo užasno ubijanje i zločin nad više od osam hiljada ljudi, veće od ubijanja miliona, recimo u Drugom svjetskom ratu. Ovo će otvoriti stare rane i stvoriti potpuni politički haos”, kazao je Vučić.

Vučić je rekao da se do sada poklonio svim žrtvama sukoba u BiH.

