Berlin od sjutra domaćin finalnog turnira Evrolige košarkaša

Podgorica, (MINA) – Berlin će od petka do nedjelje biti domaćin finalnog turnira Evrolige košarkaša.

U polufinalu, sjutra u 18 sati, sastaće se Panatinaikos i Fenerbahče, dok će drugog finalistu odlučiti duel Olimpijakosa i madridskog Reala, zakazan za 21 sati.

Finalni meč na programu je u nedjelju.

Madridski tim u Berlinu igraće za 12. titulu prvaka Evrope, nakon što je trofej osvajao 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018. i 2023. godine.

Panatinaikos je šampionski trofej osvajao šest puta 1996, 2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine.

Olimpijakos ima tri trofeja 1997, 2012. i 2013, a Fenerbahče samo jedan, osvojen 2017. godine.

Prošle godine pobjednik Evrolige bio je Real, a u finalnom meču slavio je protiv Olimpijakosa 79:78.

Odlučujuće poene, 3,2 sekunde prije kraja, postigao je Serhio Ljulj.

