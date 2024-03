Crna Gora nerješeno sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Petrovcu, u prijateljskom meču, sa Rumunijom neriješeno 2:2.

Crnogorska selekcija bila je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” bliža trijumfu, imala je dva gola prednosti i vodila do samog finiša, ali nije uspjela da je sačuva.

Povela je golom Miloša Šekularca u četvrtom, a prednost na 2:0 povisio je Petar Rešetar u 19. minutu.

U finišu meča Luka Vaduva i Matej Tikala spriječili su poraz svoje ekipe.

Selektor Minja Ljumović kazao je da je crnogorska selekcija dobro otvorila meč, sa dva brza gola.

“Dječaci su prikazali dosta dobru igru u polju, izlazili visoko u presing na polovinu protivnika. Takvu igru ispratio je i rezultat, tako da prvim poluvremenom mogu biti itekako zadovoljan. U nastavku sam uvidio sam da su neki igrači imali veliku potrošnju, samim tim reagovao sa nekoliko izmjena kako bih osvježio ekipu. Nažalost, to nam nije donijelo dobru igru, a dva gola primili smo nakon loših reakcija”, rekao je Ljumović.

On smatra da su njegovi izabranici, poslije odličnog prvog poluvremena, morali odigrati bolje u drugom sa svim izmjenama.

“Na kraju je šteta što smo ispustili prednost od 2:0 protiv odlične ekipe Rumunije, ali svakako čestitke momcima, pogotovo na prvom poluvremenu”, kazao je Ljumović.

Novi duel istih rivala na programu je u četvrtak, na Trening kampu Fudbalskog kluba Budućnost.

