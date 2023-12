COK: Posjeta i pokloni za pacijente Instituta za bolesti djece

Podgorica, (MINA) – Kompanija Jugopetrol AD EKO benzinske stanice i Crnogorski olimpijski komitet (COK) potrudili su se da uljepšaju dane najmlađim pacijentima Instituta za bolesti djece, saopšteno je iz krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Navodi se da su predstavnici tih organizacija, zajedno sa crnogorskim sportistkinjama, Ivonom Pavićević i Anđelom Berišaj, danas posjetili Institut, kako bi donijeli poklone i najbolje želje djeci koja provode praznike na liječenju.

“Ta divna tradicija, koju je pokrenuo Jugopetrol, već godinama predstavlja izvor radosti za mališane na Institutu. Pokloni su pažljivo odabrani kako bi izmamili osmijehe na licima malih pacijenata, a obuhvatali su igračke, igre, pribor za crtanje”, navodi se u saopštenju COK-a.

Sportska direktorka, Katarina Bulatović, kazala je da su u Crnogorskom olimpijskom komitetu počastvovani što su dio divne tradicije.

“Sport nas uči solidarnosti, prijateljstvu i upornosti, i vjerujemo u širenje ovih vrijednosti i izvan sportske arene. Donošenje radosti ovim mališanima tokom praznika je mali način da se vratimo našoj zajednici i širimo duh zajedništva”, kazala je Bulatović.

Marketing menadžerka Jugopetrola, Sara Ivanović Božović, naglasila je da se tradicija nastavlja.

“Ove godine smo posebno srećni jer smo u saradnji sa COK-om proširili krug podrške najmlađima u našoj zajednici. Tradicija podrške zajednici ukorijenjena je u srcu naše kompanije, a ovogodišnja, timska, nas je dodatno motivisala da radimo na stvaranju pozitivnih uspomena u životima onih kojima je to najpotrebnije. Vjerujemo da smo, barem na trenutak, izazvali osmijeh na licima malenih junaka”, kazala je Ivanović Božović.

Direktor Instituta za bolesti djece, Velibor Majić, zahvalio je kompaniji Jugopetrol, COK-u i crnogorskim sportistkinjama na lijepom gestu i izdvojenom vremenu da uljepšaju prednovogodišnje dane malim pacijentima koji silom prilika moraju da borave na Institutu tokom praznika.

“Nadam da će im boravak u našoj ustanovi lakše pasti i da ćemo imati dobar efekat ozdravljenja, te da će ono ovo pamtiti po nečemu lijepom, a ne samo po svojoj bolesti, zahvaljujući našim brižnim prijateljima i pažljivo odabranim poklonima”, rekao je Majić.

Saopšteno je da se posjeta Institutu nije odnosila samo na darivanje poklona, već i na širenje ljubavi, nade i poruke da zajednica brine o malim borcima.

“Bila je i podsjetnik da se čak i usred izazova radost i dalje može pronaći, i duh davanja može povezati ljude na predivan način”, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

