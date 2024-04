Čikago bez plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Majamija 112:91 i ostali bez plej-ofa NBA lige.

Crnogorski reprezentativac Nikola Vučević je odlučujući meč plej-ina završio sa 16 poena, 14 skokova, pet asistencija i dvije ukradene lopte.

Efikasniji od Vučevića u timu Čikaga bio je Derozan sa 22 poena.

U ekipi Majamija, koja je igrala bez povrijeđenog Džimija Batlera, najefikasniji je bio Tajler Hiro sa 24 poena.

Istakao se Džejmi Hakez sa 21, dok je Kevin Lav meč završio sa 16 poena.

Majami će u plej-ofu igrati protiv Bostona.

U plej-of se plasirao i Nju Orleans koji je savladao Skaramento 105:98.

Rival u plej-ofu biće mu Oklahoma.

