Čelnici Evropske džudo unije pokazali da poštuju rad i težnju DŽSCG

Podgorica, (MINA) – Posjeta čelnika Evropske džudo unije, predsjednika Lasla Tota i potpredsjednika Hrvoja Lindija, dokaz je poštovanja rada i prepoznavanja težnje Džudo saveza Crne Gore da taj sport podigne na najveći mogući nivo, saopšteno je iz te asocijacije.

Tot je kazao da dobrim rezultatima i posvećenošću, Džudo savez skreće pažnju na potencijal geografski male, ali države perspektivnih sportista.

“Crna Gora bi, uz adekvatna ulaganja, mogla pretendovati da postane domaćin takmičenja evropskog nivoa, kao što je Evropsko seniorsko prvenstvo 2025. godine. Džudo savez Crne Gore bi mogao, pored raznih drugih projekata, već naredne godine biti i domaćin jednog od Evropskih kupova”, rekao je Tot.

On je, kako se navodi u saopštenju, pokazao spremnost asocijacije na čijem je čelu da Crnoj Gori i Džudo savezu pruži punu podršku ka tom cilju.

Tot je najavio donaciju opreme koju će Evropska džudo unija već narednih dana realizovati.

Tokom dvodnevne posjete bilo je riječi i o planovima za naredni period, u kome će najveća pažnja biti usmjerena na razvoj i unapređenje džudo sporta u Crnoj Gori u takmičarskom, edukativnom i organizacionom segmentu.

Tot i Lendi su sa predstavnicima Džudo saveza razgovarali sa zamjenikom generalnog sekretara Vlade Iljirom Harasanijem, ministrima finansija Aleksandrom Damjanovićem i sporta i madih Vasilijem Laloševićem i direktorom direktorata za sport Zoranom Jojićem, predsjednikom Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanom Simonovićem.

