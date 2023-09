Budva u novembru domaćin EP u boksu za seniore

Podgorica, (MINA) – Budva će od 10. do 20. novembra biti domaćin Evropskog prvenstva u boksu za seniore i seniorke do 22 godine, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da je na hitnoj sjednici Evropske bokserske federacije jednoglasno izglasano da se prvenstvo Evrope (U22) prebaci u Budvu iz Bakua, koji je trebao da bude domaćin.

Evropska bokserska federacija je, nakon što

Bokserski savez Azerbejdžana nije na vrijeme potpisao ugovor i obezbjedio tražene uslove, reagovala kako nebi dovela u pitanje organizaciju tog velikog takmičenja.

“Tim činom još jednom se potvrđuje koliko povjerenje ima Bokserski savez Crne Gore i predsjednik Aleksandar Klemenko među čelnim ljudima boksa Evrope i svijeta. Raduje i činjenica što su Budva kao grad i naš klub koji i dalje radi u podrumu prepoznati kao jedan od velikih centara boksa”, saopšteno je iz Bokserskog kluba Budva.

Evropsko prvenstvo za seniore i seniorke do 22 godine biće treće veliko međunarodno boksersko takmičenje u Budvi ove godine, nakon Svjetskog kupa za mlade u martu i Eurokupa za seniore u oktobru.

