Budva i Budućnost volej treći put zaredom za titulu

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnost voleja odigraće sjutra u Mediteranskom sportskom centru prvu utakmicu finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Podgorički i budvanski tim treću sezonu zaredom igraće za šampionski pehar.

Budvani su u prethodne dvije godine bili uspješniji, izgubili su samo jedan meč u sezoni 2020/21 i četvrti put u nizu brane šampionsku krunu.

Na startu doigravanja za titulu Budva i Budućnost odmjeriće snage četvrti put ove sezone.

Budva je bila ubljedljiva u finalu Kupa, prošle subote u SC Igalo i rezultatom 3:0 (25:17, 25:21 i 25:14) odbranila trofej.

Trener Budve Miloš Marković očekuje uzbudljivu i neizvjesnu finalnu seriju.

“Ubijeđen sam da Budućnost može pružiti znatno više od prikazanog u finalu Kupa. Siguran sam da se isključivo mi pitamo i da ukoliko budemo zdravi, uspijemo da zadržimo fokus i energiju iz Herceg Novog, trofej namijenjen pobjedniku neće mijenjati adresu”, rekao je Marković.

Budućnost je jedina je ekipa koja je nanijela poraz aktuelnom prvaku ove sezone.

U ligaškom dijelu šampionata sastav Miljana Boškovića slavio je u Budvi 3:2 i revanširao se za poraz u Morači 3:0, mjesec ranije.

Bošković je kazao da je Budva pravila ekipu za evrokupove i da njima pripada uloga favorita.

“I dalje vjerujem da možemo da pružimo dobru odbojkašku partiju, u Herceg Novom nijsmo prikazali ni deset odsto onoga što smo radili i odigrali u ligaškom dijelu. U plej-ofu se igra na tri dobijene utakmice i mislim da imamo šta da pokažemo u finalnoj seriji”, kazao je trener Budućnost Voleja.

Prvi od najmanje tri meča finalne serije plej-ofa EPCG Superlige za odobjkaše igra se sjutra u 18 sati.

